Путин заявил, что обновление Госдумы идет ей на пользу

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/ Обновление состава депутатов Государственной думы в новом созыве идет ей на пользу, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"При формировании Государственной думы "Единая Россия" пошла на то, чтобы обновить 50% своего состава. И это в принципе идет ей на пользу", - сказал Путин.

Президент отметил, что появление новых лиц в Российском союзе промышленников и предпринимателей также является "хорошим сигналом".