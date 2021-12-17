Рябков: РФ разочарована сигналами из США и НАТО по предложениям о гарантиях безопасности

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Москва крайне разочарована сигналами, которые поступают из Вашингтона и НАТО, относительно российских предложений по гарантиям безопасности. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Сигналы из Вашингтона и Брюсселя нас крайне разочаровывают", - сказал дипломат, комментируя слова пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки о возможных переговорах с РФ по вопросам гарантий безопасности.

Замминистра отметил, что РФ видит только публичные заявления США и НАТО относительно своих предложений. "Если бы они по закрытому каналу ответили бы нам: "Окей, давайте хотя бы сядем и посмотрим", я думаю, такого не было бы сейчас, когда все переходит в публичную плоскость", - добавил он.

Ранее Псаки заявила, что Соединенные Штаты не станут вести консультации по вопросу о безопасности в Европе в отсутствие партнеров из Евросоюза.

