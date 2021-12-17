Замглавы МИД РФ и посол Бахрейна обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Королевства Бахрейн в России Ахмед Абдулрахман Махмуд Аль-Саати обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, а также урегулирование кризисов на Ближнем Востоке.

"Были обсуждены приоритетные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений", - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, дипломаты также обменялись мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на задачи урегулирования кризисных ситуаций в регионе.