Песков: Путин и Байден - не друзья, но тон их переговоров был взаимоуважительным

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена носят пока не дружественный, но взаимоуважительный характер. Об этом в интервью RTVI сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не говорил "дружеский тон". Взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой тон. Они не друзья. Они все-таки еще не так много общались", - сообщил Песков, отвечая на вопрос про контакты Путина и Байдена.

Он отметил, что Путин и Байден виделись, когда президент РФ занимал пост премьер-министра. "Тогда в нашем Белом доме у них была встреча, на разных международных мероприятиях, то есть у них не так много было возможностей пообщаться", - добавил он.