Песков заявил, что Украина сейчас полностью потеряна для России как партнер и союзник

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Государство Украина на сегодняшний день полностью потеряно для России как партнер и союзник. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.

"Потеряна ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее, на данном этапе да, полностью", - сказал он, отметив "враждебность украинских властей по отношению к России".

Песков указал, что власти Украины совершают "конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России". "Просто обрубаются - от капилляров до центральных артерий наших двусторонних отношений, точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет".

При этом он подчеркнул, что русские и украинцы останутся братскими народами, несмотря на оболванивание со стороны украинских властей. "Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом, - сказал Песков. - Да, власти [Украины] могут пытаться свой народ оболванивать, внушать ненависть к русским, к России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ. Можно запрещать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы, но все равно потерять друг друга два братских народа не могут".