Песков не считает, что Турция пытается строить новую Османскую империю

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI заявил, что не считает, что Турция пытается строить новую Османскую империю.

"Новая Османская империя - такого нет, я с вами не соглашусь", - заметил Песков, комментируя реплику ведущей Тины Канделаки про "новый вариант Османской Империи".

Представитель Кремля добавил, что в Турции при этом "весьма популярна идея духовного единства тюркского мира". "Действительно, есть общность культурная, историческая тюркского мира. Государства Средней Азии, даже наши республики Российской Федерации - татары, башкиры - да, они имеют общую историю с турками: это и языковая история, и культурная, и общие традиции. Поэтому в этом ничего страшного нет", - заключил Песков.