Песков: Москва и Минск должны быть готовы, что в 2022 году у них "не добавится друзей"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. России и Белоруссии в 2022 году придется столкнуться с тем, что ситуация на рубежах Союзного государства не стабилизируется, отношение со стороны окружающих стран не станет более дружественным. Об этом в интервью RTVI сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас не добавится друзей, и по периметрам наших границ не добавится стабильности и дружелюбности. Пока тенденция к тому, что лишь добавляется конфликтный потенциал. И этот конфликтный потенциал мы не создаем, ни мы, ни Белоруссия - это создают наш соседи. Поэтому жить нам в следующем году в недружественной обстановке", - сказал он.

Цель интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства - выгода для народов двух стран, сообщил Песков.

"Сейчас мы находимся в периоде, когда удалось сделать очень важный шаг на пути интеграции, подписания союзных программ. Это позволит нам действительно продвинуться. До какой степени - мы сейчас сказать не можем, никто не хочет забегать вперед. Президент Путин неоднократно говорил, что процесс интеграции должен развиваться органично и соответствовать уровню физической и моральной готовности двух столиц. То, что удалось закрепить, - это очень здорово, это же не просто союзная программа, которая кем-то навязана, это результат очень сложных переговоров, это то, что принесет выгоду и россиянам, и белорусам. Конечная цель - выгода двух народов", - сказал он.

Москва и Минск должны быть готовы к тому, что в 2022 году у них "не добавится друзей", заявил Песков. Белоруссии повезло, что Россия рядом, это помогает справиться с агрессивным отношением к Минску извне.

"[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко сейчас находится под гигантским международным давлением. Белоруссия становится жертвой очень агрессивного поведения. Может быть, не надо об этом говорить, но белорусам повезло, что есть мы рядом. Я убежден, что белорусам повезло, что мы рядом, и то, что мы рядом, помогает им устоять от этого агрессивного отношения к ним", - сказал Песков.