Песков назвал уровень сотрудничества России и Турции страховкой от потрясений

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Уровень экономического сотрудничества между Россией и Турцией является страховкой от политических потрясений. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

"Уровень экономического взаимодействия и экономического сотрудничества между Россией и Турцией является очень хорошей страховкой от политических потрясений", - сказал он.

Представитель Кремля назвал "цементирующим звеном" ситуацию, когда партнеры "заинтересованы в том, чтобы ничего не расшатывалось в двусторонних отношениях".

Так Песков ответил на вопрос, не волнует ли Москву то, что Турция ведет экономическую экспансию, в том числе в сторону бывших партнеров России по СССР. Пресс-секретарь президента РФ заметил, что экономическую конкуренцию и экспансию никто не отменял. Он признал, что у Анкары есть сильные компании в целом ряде отраслей.

"Турция действительно вырастила конкурентоспособные на мировом уровне компании, и если они сильнее - они завоевывают место на рынке. И, естественно, экономическая экспансия так или иначе оказывает влияние на уровень политических отношений", - указал он.

Решения по Сирии

России и Турции каждый раз удается найти взаимоприемлемые решения по Сирии и другим вопросам, заявил пресс-секретарь президента.

"Несмотря на наличие определенных противоречий, Турция - это наш очень важный сосед, Турция - это наш партнер по очень важным, большим проектам в торгово-экономическом сотрудничестве", - сказал представитель Кремля.

"Турция - это наш визави во многих региональных конфликтах, в процессе решения многих региональных конфликтов. Мы взаимодействуем по Сирии, это сложное взаимодействие, временами очень сложное. Но тем не менее каждый раз удается найти взаимоприемлемые решения", - продолжил Песков.

Он добавил, что Москва и Анкара также взаимодействуют по вопросам азербайджано-армянского конфликта, по мониторингу обстановки в бывшей зоне конфликта.

"Есть националисты, которые злоупотребляют чуть-чуть национальными чувствами, но есть и действующие власти, которые понимают, что если дать волю этим националистам, то это не понравится партнерам", - сказал Песков, заметив в связи с этим, что "Россия сама многонациональная и многоконфессиональная страна, уникальная в этом плане".