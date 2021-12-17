Песков не сомневается, что закон об иноагентах будет дорабатываться

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Закон об иноагентах будет дорабатываться, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Просто нужно хорошо посидеть и отрегулировать или внести необходимые изменения и отрегулировать правоприменение", - сказал Песков в интервью RTVI.

Необходимость закона об иноагентах в РФ не оспаривается, заявил он.

"Должен ли быть закон об иноагентах? Да, должен, и об этом неоднократно говорил Путин", - сказал Песков. "Сам факт необходимости наличия этого закона в нашей системе правовой, наверное, сейчас уже не оспаривается", - добавил он.

Песков допустил, что можно будет не сразу объявлять СМИ иноагентами, а давать им возможность "исправиться".

"Может быть, нужно заранее уведомлять СМИ, нужно СМИ давать шанс исправить ситуацию. Это уже нужно экспертам определять, но, по крайней мере, можно, наверно, я здесь уже рассуждаю вслух, не сразу приклеивать ярлык, а уведомить, что "у вас наблюдаются признаки иноагента, если вы в течение такого-то срока не исправите ситуацию и не уведомите нас, то вы будете названы иноагентом", - пояснил свою мысль Песков