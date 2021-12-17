Песков: Ходорковский не жалеет средств, чтобы раскачивать Россию, но у него не получается

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Михаил Ходорковский нарушил много договоренностей и не жалеет средств, чтобы раскачивать Россию, но у него не получается из-за абсолютного непонимания ситуации в стране. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

"Он нарушил много договоренностей. Он вышел раньше, чем он должен был выйти. Он не жалеет собственных средств на то, чтобы раскачивать нашу страну и, может быть, продолжит это делать дальше. Но у него это не особо получается, потому что он и духовно, и ситуационно, и информационно, и на уровне чутья абсолютно оторвался от России", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, почему имени Ходорковского нет на повестке дня.