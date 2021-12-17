Песков заявил, что взаимодействует с пресс-секретарем Лукашенко на оперативном уровне

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взаимодействует с пресс-секретарем президента Белоруссии Натальей Эйсмонт на оперативном уровне, иногда в ежедневном режиме.

"Мы взаимодействуем [с пресс-секретарем президента Белоруссии Натальей Эйсмонт]. Мы, скажем так, [взаимодействуем] на оперативном уровне. Иногда в ежедневном режиме нам приходится контактировать, потому что лидеры общаются тоже иногда в ежедневном режиме. Согласовываем общие подходы, как мы будет выдавать это в СМИ и так далее. Это нормальный рабочий процесс, тем более мы уже не первый год вместе взаимодействуем", - сказал он в интервью RTVI.

Песков также прокомментировал инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о создании медиахолдинга в рамках Союзного государства. Он заявил, что на данный момент не представляет, как это можно реализовать, "но это надо прорабатывать".