Песков: вопрос о помиловании Навального, если возникнет, будет решаться на основе закона

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Вопрос о помиловании Алексея Навального, в случае его возникновения, будет решаться согласно установленному в законодательстве порядку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

"Слушайте, я не знаю, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности помилования Навального и его дальнейшей жизни за границей. - Это прерогатива осужденного и отбывающего наказание, комиссии, сначала в колонии, потом в регионе, потом центральной, потом главы государства. Существует определенный предусмотренный законом порядок: осужденный подает прошение, он говорит о том, что он признает вину, какую вину он признает, и дальше по цепочке идет, это прописано в законе".

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.