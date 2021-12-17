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Лавров и глава МИД Перу обсудили укрепление стратегического сотрудничества

Министры уделили особое внимание теме совместной борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Перу Оскар Мауртуа де Романья обсудили по телефону в пятницу укрепление стратегического сотрудничества двух стран. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"Министры обстоятельно обсудили возможности укрепления стратегического партнерства между Москвой и Лимой, - сообщили в министерстве. - В ходе беседы предметно рассмотрены приоритетные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе предложения по организации дальнейших политических контактов, перспективы наращивания торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества".

Кроме того, министры уделили особое внимание теме совместной борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичПеруРоссия
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