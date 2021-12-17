Замглавы МИД разъяснил послу Испании инициативу России по безопасности в Евроатлантике

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов разъяснил на встрече в пятнице послу Испании в Москве Маркосу Гомесу Мартинесу российскую инициативу о выработке гарантий безопасности стран на евроатлантическом пространстве.

"Состоялся обмен мнениями относительно перспектив взаимодействия наших стран на мировой арене, затронут ряд актуальных тем международной повестки дня. Испанской стороне дана детальная аргументация российской инициативы о выработке договоренностей о гарантиях безопасности государств на евроатлантическом пространстве. Подчеркнута важность развития двусторонних контактов и политического диалога в интересах обеспечения стратегической безопасности на европейском континенте", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений и дали высокую оценку их развитию и реализации проектов, прежде всего в торгово-энергетической сфере.