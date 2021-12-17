Россия выразила соболезнования народу Гаити в связи с жертвами после взрыва бензовоза

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия выражает соболезнования гаитянскому народу в связи с гибелью десятков людей после взрыва бензовоза в городе Кап-Аитьен на севере страны. Об говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В эти дни испытаний оказываем содействие дружественному гаитянскому народу. Команда российских вертолетчиков, работающих в стране по контракту Всемирной продовольственной программы, эвакуирует наиболее остро нуждающихся в помощи в столичные госпитали. Выражаем соболезнования народу и правительству Гаити, разделяем горечь утраты с родственниками погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в документе дипведомства.

По предварительным данным, автоцистерна перевернулась на дороге около полуночи по местному времени (около 08:00 мск) 14 декабря, прохожие воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. После этого произошел взрыв, который привел к человеческим жертвам. Сообщалось о 75 погибших вследствие взрыва.