{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Без права на выбор. Россия официально выходит из Договора по открытому небу

Соглашение предоставляло его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российская Федерация в субботу, 18 декабря, официально выходит из группы стран - участников Договора по открытому небу (ДОН), таким образом приостанавливая выполнение своих обязательств по данному соглашению.

На эту тему
История Договора по открытому небу
История Договора по открытому небу

Договор, к которому Москва присоединилась без малого 20 лет назад, долгое время играл важную роль в деле укрепления доверия в сфере безопасности, так как предоставлял его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Россия строго придерживалась своих обязательств в рамках соглашения и, несмотря на многочисленные нарушения со стороны своих партнеров, оставалась открытой к диалогу. Однако выход Вашингтона из ДОН в ноябре прошлого года из-за якобы нарушения Москвой ряда его пунктов не оставил для российских представителей выбора, так как без участия США документ окончательно утратил свою жизнеспособность.

Попытки как РФ, так и западных партнеров убедить американцев вернуться к выполнению ДОН не увенчались успехом. В итоге 18 июня вступил в силу закон о денонсации Россией данного соглашения. Согласно документу, Москва выходит из договора ровно через шесть месяцев после направления уведомления оставшимся странам-участникам. И вот этот день настал.

"Пересмотра не будет, поезд ушел"

Критическая ситуация вокруг ДОН возникла после выхода США из этого соглашения в ноябре 2020 года по решению предыдущего американского президента Дональда Трампа. Но даже в тот момент судьба договора не казалась предрешенной, и Россия до последнего предпринимала усилия по его спасению. Москва неоднократно призывала Вашингтон вернуться в ДОН, возлагая надежды на конструктивный подход главы нынешней американской администрации Джо Байдена, который до этого называл действия Трампа близорукими и усиливающими напряженность между Западом и Россией.

В январе 2021 года Россия запустила внутренние процедуры по денонсации договора, однако, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, у американцев было достаточно времени, чтобы остановить этот процесс. 19 мая закон о денонсации Россией ДОН был единогласно принят Госдумой, 2 июня за него так же единогласно проголосовали в Совете Федерации. При этом 24 мая Москва еще раз предложила Вашингтону обсудить взаимные претензии. Тем не менее, спустя три дня Госдепартамент проинформировал российскую сторону об окончательном отказе возвращаться к соглашению. Как отметили в МИД РФ, вина за развал ДОН целиком и полностью лежит на США. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации 7 июня.

Даже в этих условиях Россия считала возможным сохранить договор без участия американской стороны. Понимая все сложности, связанные с позицией Белого дома, она призвала европейские страны НАТО предоставить гарантии того, что они не станут передавать Вашингтону данные облета российских территорий и не будут запрещать РФ вести мониторинг американских объектов в Европе. Западные государства не воспользовались и этой возможностью, проигнорировав инициативу Москвы.

20 июня в этом вопросе была поставлена точка: на конференции государств - участников ДОН Рябков констатировал нежелание европейцев что-либо делать для сохранения соглашения и объявил о бесповоротном решении России покинуть ДОН. "Пересмотра не будет, поезд ушел, дамы и господа", - резюмировал он.

В свою очередь глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал на пассивное и отстраненное поведение стран Запада на той конференции, вызвавшее разочарование у российской стороны. На протяжении всего периода, предшествовавшего выходу из договора, Москва в полном объеме выполняла свои обязательства. Говоря о будущем после выхода РФ из соглашения, Гаврилов подчеркнул, что страна располагает средствами спутниковой разведки, которые позволяют контролировать любые перемещения вооруженных сил на территории Европы и Северной Америки.

Потеря, но не конец света

Фактический развал ДОН гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает безусловной потерей для российско-американского диалога в сфере стратегической стабильности, но "не концом света". "Существуют другие механизмы верификации движения вооруженных сил и развития военной инфраструктуры, то есть это не означает, что без ДОН стороны не будут иметь представления о том, что делается на другой стороне", - отметил собеседник агентства. По его мнению, с учетом всех обстоятельств, ДОН "перестал отвечать национальным интересам России".

При этом он обратил внимание, что получение соответствующей информации в рамках альтернативных механизмов несколько затруднится и станет более чувствительным для Москвы, поскольку именно Россия, в отличие от США, всегда относилась к этому договору "очень внимательно и проводила модернизацию своих самолетов, которые осуществляли такие полеты". Существенность потере такого соглашения, по словам специалиста, придает и заметно ухудшающаяся геополитическая обстановка в Европе, а также "высокий уровень военной активности" в регионе.

Новые меры верификации необходимы

Председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, комментируя судьбу договора, указал на то, что ответственность за сложившуюся ситуацию несут США. "Эффективность этого конкретно договора - отдельный вопрос, но факт в том, что его как инструмента контроля и мер доверия не стало. Ему требуется замена, но в нынешних условиях это непростая задача", - указал он.

Тем не менее, по его словам, надежда еще теплится. "Российский МИД обнародовал предложения по взаимным гарантиям безопасности, и сейчас появился момент, чтобы и страны НАТО, и Россия стали делать шаги в сторону усиления мер безопасности. Строго говоря, есть надежда, что такие шаги могут быть сделаны, потому что президент США Джо Байден высказался в пользу обсуждения этих вопросов, его настрой поддерживают и некоторые европейские политики", - добавил Быстрицкий.

Эксперт подчеркнул, что выработка механизмов транспарентности в будущем помогла бы избежать того, что происходит сейчас, а именно "истерии в странах Запада" о якобы угрозе со стороны России. "Сегодня задача здравомыслящих политиков - принять меры доверия", - заключил аналитик.

Теги
СШАРоссияВыход США из Договора по открытому небуВыход России из Договора по открытому небу
Посол РФ: Россия открыта для диалога с ФРГ, несмотря на ситуацию с дипломатами
Этот подход подтверждается в приветственном послании президента России Владимира Путина на имя канцлера Германии Олафа Шольца, отметил глава дипведомства в Берлине Сергей Нечаев
Читать полностью