Без права на выбор. Россия официально выходит из Договора по открытому небу

Договор, к которому Москва присоединилась без малого 20 лет назад, долгое время играл важную роль в деле укрепления доверия в сфере безопасности, так как предоставлял его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Россия строго придерживалась своих обязательств в рамках соглашения и, несмотря на многочисленные нарушения со стороны своих партнеров, оставалась открытой к диалогу. Однако выход Вашингтона из ДОН в ноябре прошлого года из-за якобы нарушения Москвой ряда его пунктов не оставил для российских представителей выбора, так как без участия США документ окончательно утратил свою жизнеспособность.

Попытки как РФ, так и западных партнеров убедить американцев вернуться к выполнению ДОН не увенчались успехом. В итоге 18 июня вступил в силу закон о денонсации Россией данного соглашения. Согласно документу, Москва выходит из договора ровно через шесть месяцев после направления уведомления оставшимся странам-участникам. И вот этот день настал.

"Пересмотра не будет, поезд ушел"

Критическая ситуация вокруг ДОН возникла после выхода США из этого соглашения в ноябре 2020 года по решению предыдущего американского президента Дональда Трампа. Но даже в тот момент судьба договора не казалась предрешенной, и Россия до последнего предпринимала усилия по его спасению. Москва неоднократно призывала Вашингтон вернуться в ДОН, возлагая надежды на конструктивный подход главы нынешней американской администрации Джо Байдена, который до этого называл действия Трампа близорукими и усиливающими напряженность между Западом и Россией.

В январе 2021 года Россия запустила внутренние процедуры по денонсации договора, однако, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, у американцев было достаточно времени, чтобы остановить этот процесс. 19 мая закон о денонсации Россией ДОН был единогласно принят Госдумой, 2 июня за него так же единогласно проголосовали в Совете Федерации. При этом 24 мая Москва еще раз предложила Вашингтону обсудить взаимные претензии. Тем не менее, спустя три дня Госдепартамент проинформировал российскую сторону об окончательном отказе возвращаться к соглашению. Как отметили в МИД РФ, вина за развал ДОН целиком и полностью лежит на США. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации 7 июня.

Даже в этих условиях Россия считала возможным сохранить договор без участия американской стороны. Понимая все сложности, связанные с позицией Белого дома, она призвала европейские страны НАТО предоставить гарантии того, что они не станут передавать Вашингтону данные облета российских территорий и не будут запрещать РФ вести мониторинг американских объектов в Европе. Западные государства не воспользовались и этой возможностью, проигнорировав инициативу Москвы.

20 июня в этом вопросе была поставлена точка: на конференции государств - участников ДОН Рябков констатировал нежелание европейцев что-либо делать для сохранения соглашения и объявил о бесповоротном решении России покинуть ДОН. "Пересмотра не будет, поезд ушел, дамы и господа", - резюмировал он.

В свою очередь глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указал на пассивное и отстраненное поведение стран Запада на той конференции, вызвавшее разочарование у российской стороны. На протяжении всего периода, предшествовавшего выходу из договора, Москва в полном объеме выполняла свои обязательства. Говоря о будущем после выхода РФ из соглашения, Гаврилов подчеркнул, что страна располагает средствами спутниковой разведки, которые позволяют контролировать любые перемещения вооруженных сил на территории Европы и Северной Америки.

Потеря, но не конец света

Фактический развал ДОН гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает безусловной потерей для российско-американского диалога в сфере стратегической стабильности, но "не концом света". "Существуют другие механизмы верификации движения вооруженных сил и развития военной инфраструктуры, то есть это не означает, что без ДОН стороны не будут иметь представления о том, что делается на другой стороне", - отметил собеседник агентства. По его мнению, с учетом всех обстоятельств, ДОН "перестал отвечать национальным интересам России".

При этом он обратил внимание, что получение соответствующей информации в рамках альтернативных механизмов несколько затруднится и станет более чувствительным для Москвы, поскольку именно Россия, в отличие от США, всегда относилась к этому договору "очень внимательно и проводила модернизацию своих самолетов, которые осуществляли такие полеты". Существенность потере такого соглашения, по словам специалиста, придает и заметно ухудшающаяся геополитическая обстановка в Европе, а также "высокий уровень военной активности" в регионе.

Новые меры верификации необходимы

Председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, комментируя судьбу договора, указал на то, что ответственность за сложившуюся ситуацию несут США. "Эффективность этого конкретно договора - отдельный вопрос, но факт в том, что его как инструмента контроля и мер доверия не стало. Ему требуется замена, но в нынешних условиях это непростая задача", - указал он.

Тем не менее, по его словам, надежда еще теплится. "Российский МИД обнародовал предложения по взаимным гарантиям безопасности, и сейчас появился момент, чтобы и страны НАТО, и Россия стали делать шаги в сторону усиления мер безопасности. Строго говоря, есть надежда, что такие шаги могут быть сделаны, потому что президент США Джо Байден высказался в пользу обсуждения этих вопросов, его настрой поддерживают и некоторые европейские политики", - добавил Быстрицкий.

Эксперт подчеркнул, что выработка механизмов транспарентности в будущем помогла бы избежать того, что происходит сейчас, а именно "истерии в странах Запада" о якобы угрозе со стороны России. "Сегодня задача здравомыслящих политиков - принять меры доверия", - заключил аналитик.