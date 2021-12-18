Захарова: Москва требует от ОБСЕ осуждения преследования властями ФРГ телеканала RT

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Москва требует от ОБСЕ и представителя организации по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру решительного осуждения действий властей Германии, препятствующих открытию вещания немецкоязычного канала RТ в стране и ведущих настоящее преследование телеканала. Об этом в субботу написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"ФРГ изначально исключила выдачу лицензии RT DE на вещание со своей территории, ФРГ надавила на Люксембург, чтобы и эта страна не разрешила транслировать сигнал, а теперь ФРГ прямо угрожает телеканалу. Это уже не цензура, это преследование. ОБСЕ так и будет молчать? Госпожа Рибейру, мы не ждем, мы требуем решительного осуждения подобного поведения", - написала Захарова.

Ранее сообщалось, что медиарегулятор в ФРГ начал расследование в отношении российской сети RT по подозрению в нарушении правил вещания на территории Германии. По оценке ведомства, RT запустила онлайн-программу на немецком языке, не имея лицензии на вещание в ФРГ. "В этой связи мы начали официальное расследование", - заявила агентству DPA директор медиаагентства Берлин-Бранденбург Ева Флеккен, указав на то, что у организаторов программы "есть до конца года время, чтобы заявить о своей позиции".

Как пишет DPA, по итогам может быть вынесено решение о запрете вещания или даже наложен штраф в размере до полумиллиона евро. Организаторы программы могут обжаловать решение. В RT назвали обвинения абсурдными, поскольку у телеканала RT DE есть все необходимые лицензии. По словам замглавреда RT Анны Белкиной, иск предъявлен не самому каналу, а компании RT DE Productions, производящей несколько программ для канала, но не осуществляющей телевещание как таковое.

16 декабря телеканал RT сообщил, что онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт его нового вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch. Это произошло в день его запуска. В свою очередь в пятницу Роскомнадзор (РКН) потребовал от компании Google снять ограничения с канала RT Deutsch на YouTube. При этом отмечалось, что ведомство также выступило с требованием разъяснить причины блокировки. В письме регулятора подчеркивается, что действия видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. "Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено", заметили в Роскомнадзоре.