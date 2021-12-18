Антонов считает, что ВС РФ и США хорошо взаимодействуют по Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы России и США эффективно взаимодействуют с целью недопущения между ними конфликтов и инцидентов в Сирии, данный диалог необходимо продолжать. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью журналу Newsweek посол России в США Анатолий Антонов.

"Этот тип взаимодействия доказал эффективность. Мы считаем принципиально важным продолжать диалог о недопущении конфликтов в Сирии. Постоянные и оперативные обмены информацией между военными [России и США] способствуют предотвращению <...> опасных инцидентов в этой арабской республике", - отметил дипломат.

По словам Антонова, Москва, как она уже не раз официально и публично объявляла, считает незаконным американское военное присутствие в Сирии. Войска США в Сирии не имеют ни мандата Совета Безопасности ООН, ни приглашения правительства в Дамаске. "Оккупация почти одной трети сирийской территории является неприемлемой. Мы исходим из того, что американские силы и другие незаконно находящиеся войска должны быть выведены из всех частей Сирии", - подчеркнул посол.

Он заверил, что Россия поддерживает "тесный диалог" в том числе с курдским "Советом демократической Сирии". В конце ноября глава МИД России Сергей Лавров принял в Москве председателя исполкома "Совета демократической Сирии" Ильхама Ахмеда. "Мы призываем курдскую оппозицию нормализовать отношения с центральными сирийскими властями. Россия готова оказать [в этом] содействие. Мы исходим из того, что США следует сделать то же самое, принимая во внимание тесные связи между Вашингтоном и "Советом демократической Сирии". Более того, нынешняя администрация США неоднократно сама подчеркивала необходимость сохранения территориальной целостности Сирии", - сказал Антонов.

Линия связи проложена, в частности, между командующим американскими ВВС на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии и находящимся в его подчинении оперативным центром на базе Эль-Удейд и его российскими коллегами, дислоцированными на базе Хмеймим в Сирии. Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии был подписан Россией и США 20 октября 2015 года.