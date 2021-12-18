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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Посол РФ призвал США и Иран проявить максимальную гибкость по ядерной сделке

Анатолий Антонов добавил, что ядерная сделка "со всех точек зрения представляет собой оптимальную комбинацию обязанностей и выгод как для участников, так и для всего мирового сообщества"

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Иран должны быть максимально гибкими в отношении поиска решений по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в опубликованном в пятницу интервью журналу Newsweek.

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"Мы убеждены, что ни Иран, ни США не заинтересованы в эскалации напряженности. Поэтому мы призываем все стороны проявить максимальную гибкость и внести свой вклад в поиск приемлемых друг для друга решений для возрождения СВПД", - сказал он.

Российский дипломат добавил, что ядерная сделка "со всех точек зрения представляет собой оптимальную комбинацию обязанностей и выгод как для участников, так и для всего мирового сообщества".

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном.

Седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки завершился в пятницу в Вене. Европейские переговорщики решили взять перерыв на рождественские праздники. Переговорщики ранее подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны в ходе шести раундов к июню 2021 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.

Теги
СШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаАнтонов, Анатолий Иванович
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