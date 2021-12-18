Посол России в США: кризис на границе Белоруссии вызван действиями Запада, а не Минска

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Глубинной причиной миграционного кризиса на границе Белоруссии являются действия Запада, в том числе отказ от обязательств по восстановлению стран, которым был нанесен ущерб из-за войн, для решения проблемы требуется конструктивный диалог с Минском. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью журналу Newsweek посол России в США Анатолий Антонов.

"Вы абсолютно правы, что пытаетесь понять глубинные причины кризиса на белорусской границе. Глубинной причиной сложившейся ситуации являются попытки западных стран, в том числе США, навязать свое видение демократии всему миру, - отметил дипломат, слова которого приведены на английском языке. - Такая деятельность США и их партнеров на протяжении последних десятилетий привела к ряду региональных конфликтов. В результате мы стали свидетелями резкого ухудшения ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, экономического спада и массовых миграционных потоков".

"К сожалению, Запад не выполнил своих обещаний по восстановлению пострадавших от войн государств и возвращению людей к нормальной жизни. Именно поэтому Белоруссия стала переходным пунктом для беженцев. Это произошло не по вине Минска", - подчеркнул Антонов.

"Сейчас в опасности находятся жизни тысяч простых людей, ищущих убежище в Европе. Несомненно, эта ситуация должна быть разрешена путем предоставления необходимой помощи в соответствии с международным гуманитарным правом, - отметил посол РФ в США. - Западу нужно отказаться от языка санкций и угроз в отношении Белоруссии и прекратить выдвигать обвинения по политическим мотивам. Не говоря уже о том, что организаторы перевозки людей с Ближнего Востока находятся в Европе. Мы считаем, что единственный выход - это конструктивный диалог с Минском по данному вопросу".