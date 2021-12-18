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МИД РФ: у участников СВПД есть понимание, что переговоры возобновятся в ближайшее время

В МИД сообщили, что несмотря на сохраняющиеся трудности, все стороны готовы содействовать восстановлению СВПД

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Все участники переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе имеют общее понимание о скорейшем возобновлении переговорного процесса в Вене и готовы приложить все необходимые усилия для достижения договоренности в ближайшей перспективе. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ по итогам седьмого раунда переговоров по восстановлению СВПД.

"17 декабря заседанием Совместной комиссии стран - участниц СВПД завершился седьмой раунд венских переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки. Констатирован важный прогресс, который позволяет вывести дальнейшую работу на новый этап. Делегации проведут дополнительные консультации по столицам, - отметили в дипведомстве. - Есть общее понимание, что переговорный процесс возобновится в Вене в ближайшее время. Стороны выразили готовность приложить необходимые усилия, чтобы будущий восьмой раунд завершился достижением взаимоприемлемой договоренности в сжатые сроки".

Как отметили в МИД, несмотря на сохраняющиеся трудности, все стороны готовы содействовать восстановлению СВПД. "Остается немало сложных политических вопросов, развязки к которым еще предстоит найти. Однако все участники переговоров подтверждают решимость добиваться скорейшего выполнения общей задачи по возвращению СВПД в изначально согласованные рамки, без "довесков" и изъятий", - добавили в МИД РФ.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном.

Седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки завершился в пятницу в Вене. Европейские переговорщики решили взять перерыв на рождественские праздники. Ранее переговорщики подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны в ходе шести раундов к июню 2021 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.

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