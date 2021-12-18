Грушко: "угроза с востока" для НАТО - единственный фактор поддержания единства

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Угроза с востока", о которой говорят в НАТО, является на сегодняшний день единственным фактором поддержания трансатлантического единства и это вызывает опасения. Об этом заявил в субботу замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Вот на сегодняшний день "угроза с востока" является фактически единственным связующим звеном, стягивающим это трансатлантическое единство. И это очень опасно", - сказал дипломат.

По словам Грушко, члены НАТО живут в своем "выдуманном мире, который никакого отношения не имеет к интересам европейской безопасности". "Вся деятельность НАТО подчинена только - выживаемости альянса. К сожалению, мы сегодня можем констатировать, что он сегодня совершил такой эволюционный кульбит и вернулся к своему предназначению, которое еще сформулировал аж в 1949 году лорд [Гастингс Лайонел] Исмей, первый генеральный секретарь, который сказал, что альянс нужен для того, чтобы держать американцев в Европе, русских - вне Европы, Германию - под Европой. Вот это предназначение НАТО", - отметил он.