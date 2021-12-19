Советник президента РФ заявил, что Индия и Россия возобновляют очные культурные контакты

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия возвращаются к очным контактам в области культурных связей и рассматривают новые возможности активизации культурного сотрудничества. Об этом сообщил российским журналистам в Нью-Дели советник президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой, который прибыл в индийскую столицу для участия в конференции "Толстой - Ганди", организованной музеем "Ганди Смрити" при поддержке посольства России.

"Здесь, в Нью-Дели, прошла конференция в музее им. Махатмы Ганди "Ганди Смрити", посвященная теме ненасилия. Все, что Толстой и Ганди считали важным, сегодня не становится менее актуальным. И сотрудничество России и Индии в культурной сфере возвращается в очную форму после перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции", - сказал Толстой.

Он отметил, что Индия и Россия активно продолжали сотрудничество в онлайн-формате. Но сегодня все пытаются преодолеть эти барьеры, ищут возможность встречаться лично, поскольку онлайн-формат не заменяет живое общение. Стороны активно обсуждают пути активизации сотрудничества, и импульс этому дал прошедший 6 декабря визит президента России Владимира Путина в Индию.

"Визит дал мощный импульс тому, чтобы по всем направлениям активизировалась работа. И разумеется, сейчас специальные рабочие группы, ведомства начнут взаимодействовать и планировать масштабные акции в области культуры и других сферах. Как только позволит пандемическая ситуация, уверен, что можно ожидать крупных гастрольных и культурных обменов. Будем сейчас думать об этом вместе с министерством культуры, с представителями индийской стороны", - добавил советник президента.

Среди возможных проектов он отметил проведение "Русских сезонов" и двусторонних годов. "Еще до пандемии начался, на мой взгляд, перспективный проект, который называется "Русские сезоны". Это культурный десант из России в ту или иную страну. Например, проходит концерт, параллельно - выставка художников, драматический спектакль, музейная экспозиция. Вокруг такого события формируется широкое информационное поле, увеличивается интерес к нашей культуре", - рассказал Толстой.