Грушко: позиция США по гарантиям безопасности будет определяющей в диалоге с НАТО

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Позиция США в диалоге РФ с НАТО по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе будет определяющей. Об этом заявил в воскресенье журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Даже если исходить из того, что НАТО работает на основе консенсуса, конечно, позиция США будет определяющей, как это бывает", - отметил он.

Заявления ЕС о готовности обсуждать европейскую безопасность с РФ на площадке Совета России - НАТО говорят о том, что в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем Североатлантического альянса, указал дипломат.

"Эти заявления Евросоюза означают лишь одно: в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем НАТО. Вот и все. И на сегодняшний день амбиции играть обстоятельную военно-политическую роль, стать менее зависимыми от США не находят практического воплощения", - сказал Грушко, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я очень рад заявлению Евросоюза, что они готовы обсуждать вопросы безопасности России на площадке Совета Россия - НАТО, - продолжил замминистра. - Но я хочу напомнить, что в свое время в рамках концепции четырех общих пространств, в строительстве которых мы продвинулись достаточно далеко, мы предлагали создать Совет безопасности России и ЕС для того, чтобы у нас была возможность прямого диалога и обсуждений и ситуации в целом в вопросах безопасности в Европе и вести диалог вплоть до возможности принятия совместных решений по отдельным региональным сюжетам, но тогда Евросоюз на это не пошел".

Ключевой элемент в переговорах по безопасности

Ключевым элементом в переговорном процессе по гарантиям безопасности является стратегический диалог с США, заявил Грушко, отвечая на вопрос, будет ли с НАТО отдельный переговорный трек или все будет идти в рамках переговоров с Вашингтоном.

"Ключевой элемент, конечно, это стратегический разговор с США, об этом мы объявили. Более того, мы объявили о том, что у нас готова переговорная команда, которая в любой момент готова начать предметную работу по тексту того проекта соглашения, который мы передали американцам", - сказал он.

Отвечая на вопрос, были ли какие-то еще заявления от альянса в ответ на предложение РФ по безопасности, Грушко сказал: "Было заявление. Вот и все".

При этом замминистра не стал отвечать на вопрос, можно ли подключить к соглашению с США другие страны. "Речь идет о двустороннем соглашении, которое имеет ключевой характер. То есть это ось, на которую могут нанизываться какие-то другие договоренности и, естественно, мы исходим из того, как договаривались президент [США Джо] Байден и президент [России Владимир] Путин, что вот этот трек, что мы вступим в диалог по всем этим вопросам, связанным с взаимными озабоченностями", - добавил он.

В пятницу, 17 декабря, МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.