Путин заявил, что с начала года в России было предотвращено 32 теракта

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Органам безопасности России удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщив, что за 11 месяцев нынешнего года было предотвращено 32 теракта.

"За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке [борьбе с террором] есть значимые успехи и в целом позитивная динамика. Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы", - сказал глава государства в опубликованном на сайте телеканала "Звезда" видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

По данным Путина, "за 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов, а количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно". По его словам, "подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки". "Так, за 11 месяцев уходящего года благодаря вашей слаженности и оперативности предотвращено 61 такое преступление, в том числе 32 теракта. Это хороший результат, но проблем еще много", - обратился президент к сотрудникам органов безопасности.

Путин потребовал вести борьбу с террором жестко и бескомпромиссно. "Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего в решении вашей главной, приоритетной задачи - жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом", - указал президент. Он поставил перед органами безопасности задачу ликвидировать ячейки международных террористических группировок. "Важно и дальше действовать наступательно и эффективно, при координирующей роли Национального антитеррористического комитета ликвидировать ячейки международных террористических группировок, выявлять и пресекать их контакты, подрывную работу вербовщиков и эмиссаров", - сказал глава государства.

В августе, выступая на втором этапе съезда "Единой России", президент подчеркивал, что Россия располагает эффективными возможностями для защиты граждан от угрозы международного терроризма. Он предупреждал, что эта угроза сохраняется, что это надо понимать и предельно ответственно к этому относиться. По оценке президента, Россия стала практически единственной страной, разгромившей крупные террористические формирования, ликвидировавшей бандподполье.

Однако в последнее время глава государства обращает пристальное внимание на опасности, которые несут для соседних стран действующие на территории Афганистана террористические группировки. Он не исключает, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии. Поэтому, на взгляд Путина, важно вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе и быть готовыми противодействовать боевикам.

Международный терроризм

Российский лидер также поставил перед органами безопасности задачу ликвидировать ячейки международных террористических группировок.