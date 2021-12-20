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Чижов заявил, что ЕС мог бы сыграть поддерживающую роль в диалоге России и США

Постпред РФ при Евросоюзе отметил, что реакция Евросоюза на предложения РФ по гарантиям безопасности может быть неоднозначной
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
© Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Евросоюз может сыграть в переговорах по гарантиям безопасности между РФ и США поддерживающую роль. Такое мнение выразил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Евросоюз как организация в общем-то невоенная, очевидно, может сыграть в переговорах по гарантиям безопасности, если таковые состоятся, некую поддерживающую роль. А вообще, конечно, говорить надо будет с теми странами - некоторые из них входят в состав Евросоюза, от которых в наибольшей степени зависит судьба европейской безопасности. Мы к такому разговору готовы", - рассказал он газете.

Чижов отметил, что западные партнеры, в том числе США, сигнализируют о принципиальной готовности, хотя обставляют это разного рода претензиями. "Нас все обвиняют, что у нас "красные линии" есть, а сами занимаются ровно тем же самым - только их "красные линии" диктуются не реальными интересами безопасности, а переговорными позициями, - сообщил он.

Также Чижов считает, что реакция ЕС на предложения России по гарантиям безопасности может быть неоднозначной, уровень понимания и готовности учесть озабоченности РФ будет разным. Это говорит лишь о том, что работа предстоит непростая.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в своем блоге, что Евросоюз должен быть участником предложенных Россией переговоров по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе. В пятницу были распространены проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Данные проекты документов были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД РФ.

Теги
СШАРоссияЧижов, Владимир Алексеевич
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