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Рябков заявил, что США пока не ответили на предложения России по гарантиям безопасности

Замглавы МИД РФ также сообщил, что Вашингтон пока не отвечает российской стороне по вопросам дипсобственности

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вашингтон пока не отреагировал на российские предложения по гарантиям безопасности, Москва ждет ответа. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Нет, пока не ответили, мы ждем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Пока мы видим только всякие публичные высказывания, в основном представителей не США, но это тоже имеет значение. Главное, конечно, посмотреть, что нам скажут из Вашингтона", - добавил замминистра.

Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что Россия исходит из того, что контакты по гарантиям безопасности должны вестись в двустороннем формате с США. 

"Мы приняли к сведению, будем смотреть, - сказал он, комментируя заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о необходимости обязательного участия Евросоюза в дискуссиях о гарантиях безопасности. - Я подтверждаю то, что произносилось с нашей стороны на прошлой неделе: мы предлагаем именно США и именно двусторонние переговоры вести на эту тему. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных фигур, представителей тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию. Мы продолжаем выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с Вашингтоном".

По словам Рябкова, Вашингтон вряд ли откажется от переговоров с Москвой по гарантиям безопасности, но постарается обставить их условиями и затянуть процесс. 

"Давайте посмотрим, будет ли отказ, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - Я думаю, честно говоря, [что] отказа как такового не будет, а будет попытка обставить свое согласие разного рода пожеланиями, условиями, разного рода дополнительными идеями. Просто чтобы перекинуть мяч на нашу сторону. Это было бы с тех позиций, которые занимают американцы, естественным ходом".

"Я думаю, что они постараются перевести все это в такой вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, потому что ситуация очень тяжелая, острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, поэтому мы не можем медлить, мы готовы сразу приступить к этим переговорам, - подчеркнул Рябков. - Американцы, наверное, будут пытаться обставить это дополнительными условиями, некими дополнительными какими-то требованиями, говорить о разных форматах. В общем, будем смотреть".

Отношения РФ и США

Рябков заявил, что отношения РФ и США будут улучшаться, если Вашингтон начнет переговоры по гарантиям безопасности. "Если они пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся по этому направлению", - сказал он.

В пятницу были распространены проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Данные проекты документов были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять Рябков.

​​​​​​Консультации по визовым вопросам

Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что российско-американские консультации по визовым вопросам вряд ли состоятся до конца года. 

"Я думаю, что это [консультации по вопросам виз до конца уходящего года] уже невозможно, с учетом того, что сегодня 20 декабря, - сказал он. - Никаких признаков готовности США хотя бы минимально скорректировать позиции по ключевым вопросам, которые мы им неоднородно говорили, нет".

По словам Рябкова, пока с американской стороны идет лишь "косметика и украшательство своей позиции". "Расцениваем это именно так, поэтому уже в новом году будем смотреть, что возможно, а что нет", - добавил замглавы МИД.

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками.

Доступ к дипсобственности

Кроме того, Рябков заявил, что США продолжают отказывать РФ в доступе к дипсобственности и пока не ответили на запросы по этому поводу. 

"В сущности нет никаких сдвигов, нам продолжают отказывать в доступе на наши объекты. Мы будем дальше продолжать добиваться от США выполнения обязательств в рамках Венской конвенции", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о реакции США на запросы РФ о возврате дипсобственности.

В 2017 году власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне (оба в госсобственности) и его отделение в Нью-Йорке (арендуемое помещение). РФ расценила захват дипломатической собственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты. В 2018 году Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства РФ (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность).

Мораторий на РСМД

Рябков заявил, что решение Вашингтона по предложенным Россией проектам соглашений в сфере гарантий безопасности не обусловливает напрямую позицию Москвы по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). 

Отвечая на вопрос, как изменится позиция России по мораторию на размещение РСМД в случае отказа Вашингтона от предложенных Москвой проектов соглашений по гарантиям безопасности, замминистра отметил, что "одно с другим не связано".

"У нас нет решения в пользу снятия этого моратория, наоборот - мораторий продолжает действовать. И он был заявлен как мера, которая остается в силе до момента, если и когда аналогичные системы американского производства появятся в том или ином регионе мира", - подчеркнул он.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Глава делегации РФ в Вене призвал НАТО серьезно отнестись к идеям Москвы по безопасности
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