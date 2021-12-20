Глава Бурятии Цыденов планирует баллотироваться на второй срок

УЛАН-УДЭ, 20 декабря. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов планирует участвовать в выборах на пост руководителя республики в 2022 году. О своих планах он сообщил журналистам в понедельник на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

"Моя избирательная кампания началась еще в 2017 году. С первого дня я начал работать на результат, чтобы по окончании работы мне не было стыдно. Надеюсь, люди поддержат [на выборах в 2022 году], решать людям. Буду работать, как и раньше работал", - сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли выдвигать свою кандидатуру в следующем году.

Первые после пятнадцатилетнего перерыва прямые выборы главы Бурятии состоялись 10 сентября 2017 года. Победу одержал врио руководителя региона 41-летний Цыденов, получивший 87,43% избирателей.