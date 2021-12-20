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Глава делегации РФ в Вене: НАТО вынуждена серьезно подойти к инициативам безопасности РФ

Альянс понимает необходимость политических действий по гарантиям для Москвы, отметил Константин Гаврилов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Москва разъяснила свою позицию и возможную реакцию в отношении действий НАТО, которая продолжает длительное время наступать на "больные точки" России, теперь Североатлантический альянс будет вынужден серьезно отнестись к российским предложениям по гарантиям безопасности. Об этом заявил в понедельник руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

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"Они продолжают уже длительное время - я подразумеваю натовцев - наступать на больные точки России, подошел момент истины: теперь, когда мы им рассказали, что думаем по этому поводу и как будем действовать, они будут вынуждены серьезно реагировать, а не так, отметая все с ходу и сразу", - сказал дипломат.

НАТО понимает необходимость политических действий по гарантиям для Москвы, иначе последуют военные ответы со стороны РФ, добавил он.

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