Глава делегации РФ в Вене: НАТО вынуждена серьезно подойти к инициативам безопасности РФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Москва разъяснила свою позицию и возможную реакцию в отношении действий НАТО, которая продолжает длительное время наступать на "больные точки" России, теперь Североатлантический альянс будет вынужден серьезно отнестись к российским предложениям по гарантиям безопасности. Об этом заявил в понедельник руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала " Россия-24 ".

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"Они продолжают уже длительное время - я подразумеваю натовцев - наступать на больные точки России, подошел момент истины: теперь, когда мы им рассказали, что думаем по этому поводу и как будем действовать, они будут вынуждены серьезно реагировать, а не так, отметая все с ходу и сразу", - сказал дипломат.

НАТО понимает необходимость политических действий по гарантиям для Москвы, иначе последуют военные ответы со стороны РФ, добавил он.