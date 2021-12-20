Рябков: Россия исходит из того, что США осознают сложную ситуацию с безопасностью

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия ориентируется на то, что США осознают сложную ситуацию в сфере безопасности, необходимо действовать на предложенной Москвой основе. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам круглого стола комитета Государственной думы по международным делам.

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"Мы исходим из того, что наши американские коллеги прекрасно отдают себе отчет в том, что ситуация достаточно сложная, напряженная, здесь важен ответственный подход, - сказал дипломат. - Нужно действовать на той платформе, на той основе, которую мы предложили в соответствии с указаниями президента [РФ Владимира Путина]".

"Мы выразили надежду, что в русле реализации установок президента России получится добиться внятной реакции Запада, прежде всего от США, и начать процесс выработки юридически обязывающих гарантий безопасности РФ в форме двух соглашений, которые взаимосвязаны и не могут быть, что называется, "растащены" по кусочкам, по элементам", - добавил Рябков.

По словам Рябкова, форма, в которой может последовать ответ США на предложения России по безопасности, пока неизвестна.

"Пока нет понимания, в какой форме возможен ответ и в чем он может состоять, - сказал он. - Мы можем только высказывать предположения, исходя из публичных сигналов, но давайте дождемся в той или иной форме ответа".

Замглавы МИД выразил надежду, что американская сторона уловила один из элементов позиции России, который состоит в том, что этот вопрос срочный и не терпит отлагательств. "Этим нужно заниматься вплотную, причем быстро. Надеюсь, что хотя бы этот аспект они усвоили, поэтому мы ждем быстрых сигналов", - подчеркнул Рябков.

"Повышение ставок"

Рябков заявил, что высказываемые на Западе мнения о "повышении ставок" в сфере безопасности Россией после публикации инициатив РФ к США и НАТО говорят о нежелании вести необходимую работу в этой области.

"Рассуждения о том, что кто-то "повышает ставки", свидетельствуют о нежелании и отсутствии политической воли серьезно работать в том направлении, которое просто императивно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Рябков добавил, что эксперты, утверждающие, что Москва "повышает ставки", занижают значимость соглашений о безопасности. "Эти эксперты хотят намеренно понизить ставки и сделать вид, что это не имеет отношения к жизни, что этим можно не заниматься", - заключил высокопоставленный дипломат.

Замглавы МИД РФ отметил. что отсутствие реакции или негативный ответ на российские предложения станет показателем осознанного намерения США сохранить кризис в двусторонних отношениях.

"Если они не реагируют на наши предложения или реагируют негативно - это значит, [что] тем самым они проводят осознанную линию на неулучшение отношений, на сохранение кризисных явлений, на нагнетание напряженности. С этим мы не можем согласиться. Мы привыкли работать по позитивной, конструктивной повестке дня. Предложения [по гарантиям безопасности], которые переданы США и НАТО, - очередное подтверждение того, что именно так мы и будем действовать", - констатировал замминистра.

Улучшение отношений

Рябков заявил, что российско-американские отношения улучшатся тогда, когда к этому будет готов Вашингтон, а за Москвой в этом вопросе дело не станет.

"Как только к этому будет готов Вашингтон, за нами дело не станет, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - Все предложения в разных областях - от стратегической стабильности и до виз - у них на столе. Нет ничего, чтобы ситуацию можно было бы описать словами "должок за Россией", такого нет. Все предложено американцам, вопрос политического выбора у них стоит, видимо".

Рябков заявил, что взаимоуважительный диалог на основе баланса интересов является главным "должком" США в отношениях с РФ.

"Самый большой должок за США - научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог и договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание своих односторонних схем и выдвижение ультиматумов - по всем направлениям", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять Рябков.​​​​​