Песков заявил, что в России никто не преследуется по политическим убеждениям

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Никто в России не преследуется по политическим убеждениям, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал в общении с прессой в понедельник подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об упрощенном получении украинского гражданства "преследуемыми" в России.

"В Российской Федерации нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям. Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений. Но каких-то политических преследований в России нет", - подчеркнул представитель Кремля. Он обратил внимание на то, что формулировка украинского закона "абсолютно неверна по сути".

Вместе с тем, по словам Пескова, появление такого закона не отразится на перспективах встречи президента России Владимира Путина с Зеленским, потому что предметных переговоров на тему возможных контактов нет. "Какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получали. Поэтому этот фактор (закон об упрощенном гражданстве - прим. ТАСС) здесь вряд ли может играть какую-то роль", - пояснил пресс-секретарь.

Зеленский на минувшей неделе подписал закон, упрощающий порядок предоставления гражданства Украины россиянам, якобы подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранцам, участвовавшим в силовой операции в Донбассе на стороне Киева.

В администрации Зеленского уточнили, что "упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора (таковым Украина считает Россию - прим. ТАСС) или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения".