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Лавров выступит на правительственном часе в Госдуме в январе

Как сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, будет обсуждаться тема российско-американских отношений

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце января выступит в Госдуме в рамках правительственного часа, будет обсуждаться тема российско-американских отношений. Об этом в понедельник заявил глава комитета палаты по международным делам Леонид Слуцкий по итогам встречи членов комитета с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

"Это обсуждение, его итоги, в определенном плане являются предтечей обсуждения этой же тематики в конце января на правительственном часе с участием министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова", - сказал Слуцкий.

По его словам, в ходе общения членов комитета с Рябковым поднималась тема кризиса в российско-американских отношениях, комплекс мер по выходу из него, а также обеспечение гарантий безопасности для РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичСлуцкий, Леонид Эдуардович
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