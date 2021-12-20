Замглавы МИД РФ: страны СНГ будут продолжать тяготеть к России, несмотря на внешние силы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Страны СНГ продолжат тяготеть к сотрудничеству с Россией и друг с другом, несмотря на попытки внешних игроков удержать процесс сближения. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, выступая на презентации доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему: "Пространство без границ: Россия и ее соседи".

"Независимо от того же самого геополитического контекста, это наши соседи, это часть бывшего нашего общего советского прошлого. Появляются совершенно объективные факторы, которые будут удерживать эти страны вместе, хотели бы того внешние игроки или не хотели. Но тем не менее вот это тяготение будет продолжаться. Не только тяготение к России, но и тяготение друг к другу", - сказал он.

Также замглавы МИД РФ подчеркнул, что страны постсоветского пространства останутся среди приоритетов внешней политики Москвы. "Куда бы эти страны ни шли, как бы они ни развивались, они всегда будут находится в числе наших политических приоритетов. Будущее России вместе с этими странами, и мы дальше будем действовать в этом направлении, понимая всю ценность и значимость этого важного окружения", - указал он.

Руденко добавил, что русский язык является "одной из таких скреп, которые будут продолжать действовать на протяжении определенного времени, несмотря на попытки, может быть, где-то ослабить его роль".