Рябков не стал комментировать сообщения СМИ о "поручении Байдена" по России и Украине

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сообщение американского телеканала CNN о якобы имевшем место поручении президента США Джо Байдена своей администрации не допустить "вторжения РФ на Украину" в течение четырех недель не стоит комментария. Если у администрации американского лидера "нет других забот", то "этим тоже можно заниматься", заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Здесь нечего обеспечивать, - сказал он, комментируя по просьбе ТАСС слова СМИ о необходимости предотвращения якобы планирующегося "вторжения" России. - Если у администрации нет других забот, то, наверное, этим тоже можно заниматься, но я обычно не комментирую то, что я не видел, а тем более не комментирую сообщения CNN".