Замглавы МИД РФ: действия Украины достигли точки, принуждающей Россию к радикальным шагам

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Инициативы РФ по гарантиям безопасности обусловлены не продвижением фактора страха, а действиями Украины и ряда других стран, которые достигли за последнее время точки кипения, вынуждающей Москву предпринимать радикальные шаги. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко на презентации доклада международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему: "Пространство без границ: Россия и ее соседи".

"Здесь вопрос абсолютно не в страхах, вопрос о достижении нашими соседями - не только Украины, а соседями в принципе - определенной точки кипения, которая действительно вынуждает нас к принятию определенных радикальных шагов, по крайне мере, мы об этом заявляем, что мы готовы думать в другой плоскости", - сказал он, комментируя вопрос о факторах, обусловливающих российские инициативы в сфере безопасности и возможные последствия их неприятия.

Замминистра указал, что не стал бы выделять Украину как-то особенно в соответствующем контексте, поскольку это только "следующий кандидат на появление таких угроз" для России. "У нас есть и другие страны, граничащие с Российской Федерацией, где подлетное время для ударных систем составляет 4-5 минут, - продолжил Руденко. - На Украине таких подлетных расстояний пока нет. Просто наша реакция - это превентивная мера, которая предупреждает о том, что в случае развития определенных сценариев с нашей стороны будут предприняты определенные шаги, о которых мы сейчас не распространяемся и говорим только в общем плане, называя эти вещи военными шагами и военно-техническими решениями".

В этой связи высокопоставленный дипломат обратил внимание, что здесь уместно говорить не о страхе, а о призывах российской стороны к своим партнерам остановиться. "Это касается, кстати, и Украины, если она собирается предпринять какие-то шаги, которые будут действительно представлять для нас угрозу безопасности", - резюмировал он.

В пятницу МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.