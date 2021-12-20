Патрушев обсудил с экспертами Совбеза вызовы и угрозы безопасности России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Научный совет при Совете безопасности РФ обсудил возможные вызовы и угрозы, возникающие для страны в связи с геополитическими изменениями. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба аппарата Совбеза по итогам пленарного заседания совета.

"Обсуждены возможные вызовы и угрозы безопасности России в связи с геополитическими изменениями в мире. Рассмотрена также тема влияния изменения глобального энергетического баланса на энергобезопасность в стране и мире", - отмечается в сообщении.

Кроме того, эксперты Совбеза уделили внимание вопросам, связанным с миграционными процессами в мире, и затронули проблематику научно-методологического обеспечения стратегического планирования в РФ.

Как сообщила пресс-служба, председатель научного совета, секретарь Совбеза Николай Патрушев на заседании подвел итоги работы этой структуры в 2021 году.