Рябков: предложения РФ по безопасности продиктованы скачком неприемлемых действий Запада

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Москва инициировала ряд предложений по гарантиям безопасности именно теперь в связи с фиксируемым в этом году скачком тревожной и неприемлемой деятельности США и стран НАТО в тесном взаимодействии с Украиной. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Потому что именно в нынешнем году произошел резкий скачок тревожной и неприемлемой деятельности; наращивание как масштаба, так и насыщения антироссийским зарядом мероприятий, которые осуществляются США, странами НАТО в теснейшем взаимодействии с Украиной и другими так называемыми натовскими партнерами", - указал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

В пятницу МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять Сергей Рябков.