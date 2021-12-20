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Отношения России и НАТО

Рябков подтвердил готовность к военному ответу при игнорировании НАТО обеспокоенностей РФ

При этом замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва стремится предотвратить такое развитие событий и осознает необходимость вести диалог во избежание серьезных последствий
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил готовность России к военному ответу в случае, если НАТО будет и дальше игнорировать обеспокоенности России в сфере безопасности.

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"Я сказал, что мы найдем формы, как ответить, в том числе в военном и военно-техническом плане [в случае, если обеспокоенности Москвы вновь будут проигнорированы НАТО], - заявил ТАСС дипломат. - Я это подтверждаю. Мы должны будем уравновешивать мероприятия, которые вызывают у нас озабоченность, поскольку повышают риски, своими мерами противодействия".

При этом Рябков подчеркнул, что РФ стремится предотвратить такое развитие событий и осознает необходимость вести диалог во избежание серьезных последствий.

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять Рябков.

Теги
РоссияОтношения России и НАТОРябков, Сергей Алексеевич
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