Депутаты гордумы Тамбова ввели институт сити-менеджера

ТАМБОВ, 20 декабря. /ТАСС/. Депутаты Тамбовской городской думы в понедельник на внеочередном заседании согласовали новую систему управления областным центром, при которой высшим должностным лицом города является председатель думы, а глава администрации - сити-менеджер - назначается по контракту.

"Изменяется способ избрания главы муниципального образования, который избирается Тамбовской городской думой из своего состава и одновременно исполняет полномочия председателя Тамбовской городской думы. Администрацией города Тамбова руководит на принципах единоначалия глава администрации города, который назначается по контракту, заключенному по результатам конкурса", - сообщил в ходе заседания председатель комитета по местному самоуправлению Тамбовской гордумы Сергей Моисеев.

Он уточнил, что положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Тамбова уже разработано. Конкурс будет проходить в три этапа, включающих в себя подачу документов, тестирование и собеседование кандидата. Победителем признают того, кто наберет наибольшее количество баллов. По словам Моисеева, такая процедура обеспечит "альтернативный и беспристрастный механизм проведения конкурса". Решение об изменении системы управления городом принято большинством голосов депутатов.

История вопроса

Прямые выборы мэра Тамбова были отменены в 2005 году, тогда же была введена новая система управления с двумя главами - города и администрации города, просуществовавшая десять лет. Первым сити-менеджером Тамбова был назначен Максим Косенков, однако в 2008 году он лишился должности из-за уголовного дела по обвинению в похищении человека. В 2015 году гордума упразднила должность сити-менеджера и ввела процедуру выборов градоначальника на конкурсной основе.

В октябре 2020 года после отставки предыдущего мэра Наталии Макаревич пост временно исполняющим полномочия главы Тамбова вновь занял Косенков. С тех пор в областном центре уже дважды проходил конкурс на должность главы города, однако по разным причинам его признавали несостоявшимся. Сам Косенков не имеет права участвовать в выборах вплоть до 2032 года из-за ограничений, которые наложены на него в связи с судимостью. При этом он имеет право занимать назначаемые должности. Изменения в системе управления Тамбовом позволят в случае победы в конкурсе утвердиться в должности.