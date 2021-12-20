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Лавров 21 декабря проведет переговоры в Сочи с главой МИД Боснии и Герцеговины

В МИД РФ сообщили, что предполагается обсудить актуальные региональные и международные темы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет во вторник в Сочи переговоры с заместителем председательствующего Совета министров, главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоится обмен мнениями о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Предполагается обсудить актуальные региональные и международные темы", - сообщили в дипведомстве.

Стороны также рассмотрят вопросы постконфликтного урегулирования в БиГ с акцентом на закрепленных в Дейтонском соглашении принципах. "Будучи одним из государств - гарантов Дейтона, Российская Федерация последовательно выступает за окончательное закрытие аппарата высокого представителя в БиГ, превратившегося в источник серьезных проблем в стране, и необходимость восстановления подорванного им межнационального диалога и доверия", - отмечается в сообщении МИД РФ.

Туркович находится с рабочим визитом в России с 20 по 22 декабря.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБосния и ГерцеговинаРоссия
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