Посол России: ждать от Москвы односторонних уступок по безопасности было бы иллюзией

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Россия готова к равноправному диалогу с Европейским союзом и США, но было бы иллюзией ждать от Москвы односторонних уступок в сфере безопасности. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в комментарии для газеты Schweriner Volkszeitung, текст распространила в понедельник пресс-служба диппредставительства.

"Россия, как хорошо известно, к диалогу готова", - отметил он. По его словам, партнерам на Западе следовало бы "прекратить нагнетание страстей вокруг Украины". Дипломат напомнил, что у России есть красные линии, связанные с недопустимостью приближения НАТО к границам РФ. Посол добавил, что "безопасность не может быть односторонней и не может обеспечиваться за счет других".

"Мы давно призываем Запад вступить в диалог и решить накопившиеся проблемы в сфере безопасности. Другое дело, что было бы иллюзией ждать от Москвы односторонних уступок, - добавил Нечаев. - Россия готова к поддержанию честных и взаимоуважительных отношений и с государствами ЕС, и с США на принципах равноправия".

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику президента США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.