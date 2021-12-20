Ушаков обсудил с помощником Байдена предложения России о гарантиях безопасности

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков провел очередной телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне", - сказал представитель Кремля.

"Обсуждение носило деловой и прагматичный характер", - отметил Песков. "Помощники президентов условились о продолжении контактов", - добавил он.

17 декабря МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее сообщалось, что Ушаков заявил Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов. Россию на консультациях будет представлять заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.