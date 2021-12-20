Лавров подтвердил готовность всячески оказывать содействие Южной Осетии и Абхазии

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник на встрече в Сочи с коллегами из Абхазии и Южной Осетии Иналом Ардзинбой и Дмитрием Медоевым подтвердил готовность РФ оказывать всемерное содействие этим закавказским республикам. Стороны также обсудили состояние безопасности в Европе, говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе обмена мнениями министры с удовлетворением отметили поступательную динамику развития союзнических отношений между РФ и молодыми республиками Закавказья. С российской стороны подтверждена готовность оказывать Абхазии и Южной Осетии всемерное содействие в их государственном строительстве, укреплении безопасности, развитии социально-экономической и гуманитарно-культурной сферах", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, стороны обсудили актуальные аспекты ситуации в Закавказье, а также состояние безопасности в Европе. "Лавров информировал коллег о российских усилиях по оздоровлению обстановки в регионе, включая реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября этого года, а также запуск консультативной региональной платформы "3+3", - добавили в МИД РФ. - Были затронуты другие международные проблемы, включая состояние безопасности в Европе".

Как отметили в МИД РФ, был выражен общий настрой на углубление внешнеполитической координации "с акцентом на расширение связей Сухума и Цхинвала с зарубежными странами". "Главы дипломатических ведомств рассмотрели ход международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Была акцентирована безальтернативность этого уникального диалогового формата с участием официальных представителей Абхазии и Южной Осетии (наряду с Грузией, Россией и США) при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ", - подчеркнули в российском министерстве.