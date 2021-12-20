{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Россия объявила персонами нон грата двух германских дипломатов

В МИД сообщили, что РФ будет соразмерно реагировать на любые недружественные выпады Германии
Здание МИД РФ Роман Канащук/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия объявила персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства ФРГ в Москве в ответ на решение Германии выслать двух российских дипломатов после приговора Высшего суда Берлина по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

"20 декабря в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр. Послу ФРГ было сообщено об объявлении персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ, а также акцентировано, что российская сторона будет неизменно адекватно реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина в наш адрес в будущем", - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

В МИД добавили, что дипломату был выражен "решительный протест" в связи с недружественными действиями ФРГ. "Было указано, что российская сторона категорически отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к этому преступлению, выдвинутые в рамках указанного вердикта, носящего характер явного политического заказа", - резюмировали в МИД.

15 декабря Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство якобы было совершено по поручению госструктур РФ. МИД ФРГ объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата.

Теги
ГерманияРоссия
ЛДПР предложила Госдуме назвать распад СССР главной геополитической катастрофой XX века
В соответствующем документе обозначены и другие негативные последствия распада Советского Союза, в том числе разрушение финансовой системы, рост коррупции и бандитизма
Читать полностью