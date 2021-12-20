РФ не будет участником конвенции СНГ по национальным меньшинствам, подписанной в 1994 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия не будет участником Конвенции 1994 года об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о направлении депозитарию уведомления о намерении РФ не стать участником конвенции <…>. МИД России направить депозитарию соответствующее уведомление", - говорится в документе.

Конвенция была подписана в Москве 21 октября 1994 года странами СНГ, за исключением Туркмении и Узбекистана. Азербайджаном документ был подписан с примечанием - "с учетом особого мнения", Украиной с примечанием - "с учетом законодательства Украины". Ратификация документа в последующие годы состоялась только в нескольких из стран Содружества.