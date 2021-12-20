ЛДПР предложила Госдуме назвать распад СССР главной геополитической катастрофой XX века

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Фракция ЛДПР в понедельник внесла на рассмотрение Госдумы проект заявления палаты по случаю 30-й годовщины распада СССР, в котором развал Советского Союза назван главной геополитической катастрофой XX века. Текст размещен в думской электронной базе.

"Государственная дума считает распад СССР главной геополитической катастрофой XX века, которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве", - говорится в тексте.

В документе указано, что "распад Союза Советских Социалистических Республик начался во второй половине 1980-х годов в ходе перестройки, когда генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев инициировал проведение реформ, главными принципами которых были: экономическое ускорение, гласность и демократизация государственной и общественно-политической деятельности". "Исторические факты указывают на намеренный "развал" СССР", - указывают авторы документа.

В проекте обозначены и другие негативные последствия распада СССР, в том числе разрушение финансовой системы, рост коррупции и бандитизма.