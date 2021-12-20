Грушко заявил, что РФ занимает жесткую позицию по предложениям о гарантиях безопасности

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия занимает жесткую позицию по вопросу гарантий безопасности и рассчитывает на предметный диалог с США. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью " Российской газете " замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"У нас жесткая позиция, но наше послание, обращение очень понятны для Запада. Мы рассчитываем на предметный диалог с США. У нас уже сформирована команда, и мы готовы незамедлительно начать соответствующий разговор, как только американцы окажутся к нему готовы", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, готова ли Россия поступиться какими-то требованиями, изложенными в предложении к США, или занимает жесткую позицию.

Комментируя вопрос, ощущается ли нехватка контактов между военными России и США, Грушко сказал: "Безусловно". По его словам, сейчас большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии. "Отведение районов учений от границы соприкосновения, совместная работа по совершенствованию механизмов для избежания непреднамеренных военных инцидентов, установление минимально допустимой дистанции сближения с боевыми кораблями и боевыми самолетами - все это требует включения каналов по военной линии. Это должны обсуждать специалисты. А НАТО почему-то считает это политической проблемой", - добавил он.

"Если мы серьезно хотим деэскалации путем введения мер, которые позволят отодвинуть опасность военных инцидентов со всеми рисками, то необходимо возобновлять каналы общения по военной линии. Да и то, что мы делаем сегодня - это реакция на абсолютное отсутствие какого-либо рационального движения в сторону купирования рисков", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

В минувшую пятницу были распространены проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Данные проекты документов были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД РФ.