Генсек ШОС подтвердил намерение пресекать попытки внешнего вмешательства в дела ее членов

ПЕКИН, 21 декабря. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет координировать многосторонние усилия для пресечения попыток внешнего вмешательства во внутриполитические дела государств - членов объединения. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"Главные принципы деятельности нашей организации - невмешательство во внутренние дела и уважение суверенитета, территориальной целостности государств. <...> ШОС - региональная организация нового типа, стремящаяся к равноправию и учитывающая интересы каждого государства", - подчеркнул он на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах многостороннего взаимодействия для урегулирования соответствующих вопросов на основе консенсуса лидеров России и Китая.

Генсек напомнил, что ШОС объединяет страны, которые "отличаются по своему потенциалу в военной и экономической сфере". "Мы обращаем внимание мирового сообщества, <...> что необходимо строго соблюдать верховенство международного права, принципы невмешательства во внутренние дела, содействовать усилению роли ООН, - добавил Норов. - ШОС обеспечивает равноправие государств и на основе консенсуса принимает решения. И ни одно государство не навязывает другим свою волю или интересы".

Как он уточнил, заявления, с которыми недавно выступили лидеры России и КНР по данному поводу, - "очередное напоминание всем тем, кто намерен вмешиваться во внутренние дела государств, в частности стран ШОС".

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сообщил ТАСС, что китайские власти считают ШОС "важной конструктивной силой для решения международных вопросов" и будут содействовать укреплению взаимодействия между членами этого объединения. По его словам, эта организация, отмечающая в текущем году свое 20-летие, - "совершенно новый формат толерантного сотрудничества, стимулирующий усиление международной сплоченности".

Как заявил на прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин в ходе диалога по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным, правительства Китая и России должны оказывать поддержку государствам - членам ШОС и не допускать внешнего вмешательства в их внутренние дела. Как отметил Си Цзиньпин, Пекин и Москва с самого начала поддерживали высокий уровень стратегического сотрудничества между участниками данного объединения и содействовали укреплению между ними взаимного доверия.