Лаврентьев: Россия рассчитывает, что санкционное давление на Сирию ослабеет в 2022 году

НУР-СУЛТАН, 21 декабря. /ТАСС/. Москва надеется, что санкционное давление со стороны ряда государств в отношении Сирии станет слабее в 2022 году. Об этом заявил во вторник журналистам спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"К сожалению, подходы несколько отличаются у членов астанинского формата и членов малой группы (Конституционного комитета Сирии - прим. ТАСС). Позиция и линия на оказание санкционного давления на Дамаск, к сожалению, сохраняется. Но мы надеемся на определенную корректировку уже в следующем году", - сообщил он.

Лаврентьев отметил, что без оказания гуманитарной помощи и запуска проектов по восстановлению экономики Сирии стабилизировать ситуацию в республике будет проблематично. "Это просто займет гораздо больше времени", - отметил спецпредставитель.

17-я международная встреча по Сирии в астанинском формате проходит 21-22 декабря в Нур-Султане. Как ожидается, участники консультаций обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, нынешнюю обстановку в Сирии, задачи по поддержанию спокойствия в зонах деэскалации во исполнение ранее достигнутых соглашений в рамках астанинского процесса. Запланировано проведение заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов, а также ООН и Международного комитета Красного Креста.