Глава делегации России в Вене надеется на переговоры с США о гарантиях в реальные сроки

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает запустить переговорный процесс с США по гарантиям безопасности и продвинуть его в реальные сроки, контакты сторон уже начались. Об этом заявил во вторник руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Я думаю, все-таки в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идет речь и отдают себе отчет. Я думаю, что реально все же переговоры начнутся, и уже, по-моему, потихоньку есть контакт - [помощника президента РФ] Юрия Ушакова с советником президента США [по национальной безопасности Джейком Салливаном]. Выступали, правда, и [генсек НАТО Йенс] Столтенберг, и [представитель Госдепартамента США Нед] Прайс - разные совершенно оценки, но достижение договоренностей любит тишину, как деньги. И вполне есть шанс что-нибудь продвинуть - и в реальные сроки. Я надеюсь на это", - сказал дипломат.

По его словам, Москва ожидает от НАТО и США реальных шагов по снятию российских озабоченностей в сфере безопасности.

"Время не ждет. Мы ждем конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало", - сказал он.